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13:04, 22 февраля 2024Россия

Опубликовано фото украинского паспорта летчика-перебежчика Кузьминова

Mash опубликовал фотографию украинского паспорта угнавшего Ми-8 Кузьминова

Фото: Vladyslav Musiienko / AP

Опубликована фотография украинского паспорта, выданного властями страны летчику-перебежчику Максиму Кузьминову. Снимок разместил Telegram-канал Mash.

Фото Кузьминова имеется на документе на имя 33-летнего Игоря Шевченко. По данным канала, реальный Шевченко состоял в ополчении Донецкой народной республики, мужчины не стало в 2014-м году.

Бывший летчик Минобороны получил украинский паспорт 22 сентября. Испанскую границу он пересек в октябре, утверждает канал.

В августе 2023 года Кузьминов перегнал на Украину вертолет Ми-8, на борту которого также находились штурман и техник, которые не знали о намерениях летчика. По прибытии на Украину, по словам главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), от них пришлось избавиться.

Ранее отец Кузьминова рассказал, что его сына могли «убрать» представители Украины. Мужчина обвинил мать летчика в его предательстве, указав, что та длительное время жила за границей и могла быть завербована.

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      Алан Босиков
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