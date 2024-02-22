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11:03, 22 февраля 2024Россия

Отец угнавшего Ми-8 летчика Кузьминова отреагировал на сообщения о его смерти

Отец летчика Кузьминова о его возможной смерти: предателей никто не уважает

Фото: Vladyslav Musiienko / AP

Отец перегнавшего на Украину вертолет Ми-8 Максима Кузьминова считает, что его сына «убрали». О своей реакции на сообщения о смерти летчика мужчина рассказал журналистам RT.

Сообщения о смерти Кузьминова появились в испанских СМИ 19 февраля.

По словам Кузьминова-старшего, предателей не уважают «ни враги, ни свои». Он полагает, что к расправе над бывшим военнослужащим причастна Украина.

Мужчина заявил, что к предательству Кузьминова имеет отношение его мать, которую «кто-то завербовал» во время проживания за границей.

Кузьминов угнал вертолет Минобороны в августе 2023 года. Вместе с ним на борту находились техник Никита Кирьянов и штурман Хушбахт Турсунов, которые ничего не знали о намерениях летчика. По словам главы ГУР Кирилла Буданова (внесен в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), от них пришлось избавиться, так как Кирьянов и Турсунов оказали сопротивление.

Ранее заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев жестко высказался о Кузьминове. «Собаке — собачья смерть», — сказал он. Политик отказался что-либо добавить к этому, заявив, что сказал «все что хотел».

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      Алан Босиков
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