Российскую школьницу приговорили к реальному сроку за граффити и посты в сети

Суд в Чите дал 3,5 года 17-летней школьнице из-за граффити и постов в соцсетях

Суд в Чите приговорил к реальному сроку 17-летнюю школьницу за антигосударственное граффити и посты в социальных сетях. Об этом сообщает Chita.ru.

Девушку признали виновной в призывах к терроризму и экстремизме, приговорив к 3,5 года колонии. В настоящее время родители несовершеннолетней намерены обжаловать приговор.

Девочку-подростка, которой на тот момент было 16 лет, задержали в декабре 2022 года после того, как она вместе с двумя приятелями нанесла антигосударственное граффити в гаражном кооперативе Читы. Позже выяснилось, что школьница также занимается развитием тематического паблика с антифашистским уклоном в сети.

Около года школьница находилась под домашним арестом, а затем суд сменил ей меру пресечения на запрет определенных действий. 11 апреля 2024 года суд поместил девушку в СИЗО из-за нарушения режима домашнего ареста, а 23 апреля — вынес приговор.

Ранее ФСБ в Челябинской области задержала местного жителя, призывавшего в интернете к терроризму и экстремизму. Ему предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет») УК РФ.