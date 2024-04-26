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10:27, 26 апреля 2024Силовые структуры

ФСБ задержала россиянина за призывы к терроризму и экстремизму

Под Челябинском ФСБ задержала мужчину, призывавшего к терроризму и экстремизму

Фото: Александр Казаков / Коммерсантъ

В Челябинской области ФСБ задержала местного жителя, призывавшего в интернете к терроризму и экстремизму. Об этом сообщает Ura.ru со ссылкой на УФСБ по региону.

Россиянину предъявили обвинение по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») и части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием сети Интернет») Уголовного кодекса РФ.

Мужчину поместили в СИЗО. Ему грозит до семи лет колонии.

Ранее стало известно, что в Курске сотрудники ФСБ задержали 20-летнюю местную жительницу за вербовку одиннадцатиклассницы одной из московских школ в запрещенную в России террористическую организацию «Исламское государство».

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      Екатерина Кашурникова
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