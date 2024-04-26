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12:17, 26 апреля 2024Культура

Пострадавшая от Вайнштейна актриса возмутилась отмене приговора продюсеру

Актриса Сорвино назвала отвратительным решение отменить приговор Вайнштейну
Мира Сорвино

Мира Сорвино. Фото: Kevork Djansezian / Reuters

Американская актриса Мина Сорвино возмутилась отмене приговора продюсеру Харви Вайнштейну, обвиненному в сексуальных преступлениях. Свою позицию звезда высказала в социальной сети X (бывший Twitter).

Пострадавшая от домогательств продюсера Сорвино назвала отвратительным правосудие США и заявила, что решение было вынесено не в пользу жертв. «Он заядлый серийный хищник, который изнасиловал или навредил более чем 200 женщинам», — написала она.

Суд решил не принимать во внимание показания свидетельниц, заявлявших о плохом характере продюсера, а не о приставаниях и насилии. «С каких это пор суды не принимают во внимание совершение лицами дурных поступков ранее?» — спросила Сорвино.

Ранее суд в Нью-Йорке, США, отменил приговор продюсеру. Согласно последнему заявлению, приговор, вынесенный в 2020 году в отношении Вайнштейна, не учел связанные с показаниями ошибки и требует пересмотра.

До этого Сорвино рассказала, что лишилась карьеры по вине Вайнштейна.

Обвинения в адрес кинопродюсера впервые прозвучали в 2017 году со страниц The New York Times. Тогда издание писало о многих молодых актрисах и подчиненных шоумена, пострадавших за последние 30 лет. Позже свои истории отношений с Вайнштейном рассказали более 80 женщин.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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