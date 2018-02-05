В Москве раскрыли причину отсутствия реакции на «кремлевский доклад» США

Москва не стремится «соблюдать строгую зеркальность» в том, что касается официального ответа на опубликованный ранее в Вашингтоне «кремлевский доклад». Об этом газете «Известия» заявил замглавы МИД России Сергей Рябков.

Он отметил, что Россия не будет действовать во вред себе. «Отвечать будем, когда и если наш президент, наше руководство, оценив совокупность факторов, придет к выводу, что этот момент настал», — отметил дипломат.

Материалы по теме Двойной удар: США нашли мишень для санкций В новый список попали 96 олигархов и все правительство России

По словам Рябкова, США пытаются использовать инструмент санкций в геополитической борьбе с Россией. Однако «непрекращающиеся попытки» этих ограничений, признал замминистра, приводят к обратному эффекту: общественно-политической консолидации и экономическому сосредоточению.

«Мы неоднократно отвечали американцам — как в плане расширения наших собственных списков, в которые включены наиболее антироссийски настроенные политические, общественные и иные деятели в США, так и с точки зрения конкретных мер разного свойства», — пояснил он.

«Кремлевский список» опубликован 30 января. В него попали 114 крупных чиновников и руководителей госкомпаний, 96 олигархов, а также руководство администрации президента России, все федеральные министры, руководители МВД, Следственного комитета, ФСБ и Росгвардии. В американском ведомстве отметили, что на фигурантов доклада не распространяются никакие ограничения и запреты, однако санкции в отношении них могут быть наложены позднее.

Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайся!