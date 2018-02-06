Американцы захотели больше контактов с русскими

Министр обороны США Джеймс Мэттис заявил, что американцы должны больше контактировать с российскими военными. Об этом во вторник, 6 февраля, сообщает РИА Новости.

«Мы поддерживаем постоянный контакт с российскими представителями. Я бы назвал их операционными контактами», — сказал глава Пентагона, выступая на слушаниях в Конгрессе.

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В частности, по его словам, расширение сотрудничества между США и Россией необходимо для борьбы с терроризмом и урегулирования северокорейской проблемы.

Американский лидер Дональд Трамп не раз заявлял о своем желании наладить сотрудничество с Москвой по многим сферам. При этом, выступая со своим первым ежегодным посланием к Конгрессу, он причислил Россию к соперникам США, которые бросают вызов американским интересам.

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