В США признали превосходство российского оружия

Вооруженные силы США не готовы отразить существующие угрозы со стороны России и Китая, заявил сотрудник Центра новой американской безопасности Пол Шарре. Его слова в воскресенье, 4 февраля, приводит RT.

В частности, отметил аналитик, Пекин угрожает американским военным базам «сотнями крылатых и более чем тысячей баллистических ракет». Москва же обгоняет Вашингтон сразу по нескольким видам вооружений.

«Соединенные Штаты уступают России, которая по сравнению с ними вкладывает больше средств в совершенствование собственного потенциала по нанесению высокоточных ударов большой дальности, а также в модернизацию комплексных систем ПВО, средств и методов радиоэлектронной борьбы (РЭБ)», — пояснил Шарре.

По словам аналитика, подобная ситуация сложилась из-за недостаточной «стратегической гибкости» США. Он добавил, что из-за существующий на сегодняшний день в США бюрократизации введение нового вида вооружений может занять десятки лет, и призвал изменить структуру расходов на вооружение армии. В частности, он заявил о необходимости отказаться от «амбициозных проектов», которые могут дать результаты только через несколько лет, и посоветовал заменить их краткосрочными.

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«Необходимо направить дополнительные средства на усовершенствование способности нанесения ударов большой дальности, на разработку беспилотных самолетов-невидимок, способных отслеживать движущиеся цели, передовых боеприпасов, а также средств ведения радиоэлектронной борьбы и нанесения подводных ударов», — добавил эксперт, уточнив, что особенно эффективно было бы закупать как можно больше стратегических бомбардировщиков B-21.

В конце января глава Пентагона Джеймс Мэттис заявил, что США намерены потратить миллиарды долларов на подготовку к войне в космосе с Россией и Китаем. «Наши конкурентные преимущества во всех областях ведения войны — в воздухе, на земле и море, в космосе и киберпространстве — утрачиваются. Мы будем модернизировать наше оснащение, признавая, что мы не можем ожидать успеха в борьбе в завтрашних конфликтах со вчерашним оружием», — отметил министр обороны США.

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