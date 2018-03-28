Польша разместит американские системы ПРО на границе с Россией

В Варшаве подписан контракт о поставке Польше американских систем противоракетной обороны (ПРО) Patriot. Об этом сообщает корреспондент РИА Новости.

Со стороны Польши соглашение о поставке подписал министр национальной обороны Мариуш Блащак. Ожидается, что первые ПРО Patriot поступят в Польшу в 2022 году, партия будет включать в себя 16 пусковых установок, четыре радиолокационные станции и 208 ракет.

Представители польских властей неоднократно заявляли, что новые системы ПРО планируют разместить вблизи границы с Россией.

Соглашение о поставках Варшаве комплексов Patriot было подписано в июле 2017 года во время визита в Польшу американского президента Дональда Трампа. Его подписали Министерство национальной обороны Польши и оборонное ведомство США.

Patriot — американский противоракетный комплекс, состоящий на вооружении американской армии и армий стран-союзников.

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