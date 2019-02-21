Минск оценил предупреждение экс-генсека НАТО об аннексии Белоруссии Россией

Рассуждения бывшего генерального секретаря НАТО Андерса Фога Расмуссена о том, что Россия может организовать в Белоруссии повторение украинского сценария с войной и аннексией, являются бредом. С таким заявлением в четверг, 21 февраля, выступил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей, передает «Интерфакс».

«Как можно комментировать бред каких-то отставных служащих, которые уже давно не работают и которые потеряли связь с реальностью», — охарактеризовал глава белорусского МИД слова экс-генсека НАТО.

В интервью украинскому изданию LIGA.net, опубликованному 20 февраля, Расмуссен заявил, что Белоруссию ждет повторение украинского сценария с войной и аннексией, если страна не начнет проводить реформы.

«Мой совет белорусскому народу и руководству страны в том, чтобы уберечься от агрессии россиян — нужно начать реформы, ведущие к демократии и свободе. Только эти вещи создадут защиту от российской агрессии. (...) Нам нужно видеть переориентацию Беларуси к свободе и демократии», — добавил он, выразив уверенность, что президент Белоруссии Александр Лукашенко «не желает жить под гнетом Путина».

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