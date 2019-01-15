Лукашенко предупредил об угрозе Белоруссии с Запада и Востока

Наступивший 2019 год и будущий 2020-й станут для Белоруссии особыми, насыщенными политическими событиями. Об этом объявил президент страны Александр Лукашенко, передает БЕЛТА.

По его словам, республика «и слева, и справа, и на Западе, и на Востоке, подвергнута серьезной ревизии на предмет суверенитета и независимости». Одновременно Лукашенко подчеркнул, что страну «никто не сдвинет», если власть будет работать эффективно.

Во время совещания, где согласовывалось назначение руководителей местных исполнительных и распорядительных органов, Лукашенко подчеркнул, что в течение года побывает в разных областях страны и ознакомится с работой местных органов власти по развитию регионов.

В начале января Лукашенко объявил, что Россия рискует лишиться единственного союзника на западном направлении в лице Белоруссии, если стороны не смогут достигнуть соглашения о компенсациях в связи с налоговым маневром в нефтяной сфере. Одновременно он подчеркнул, что отсутствие договоренностей с Россией по этому вопросу не станет катастрофой для страны.

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