Рассекречен рапорт Жукова об освобождении Польши

На заседании рабочей группы Российского исторического общества в Москве впервые представили документ об освобождении Польши от нацистской Германии в январе 1945 года. Об этом сообщает РИА Новости.

Это рапорт командующего войсками 1-го Белорусского фронта Георгия Жукова на имя Иосифа Сталина. В нем Жуков сообщает о выполнении приказа о разгроме немецких сил на польской территории и освобождении польского населения, «пять с половиной лет угнетавшегося немцами».

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Военачальник также пишет о срыве планов фашистов по истреблению поляков и разрушению инфраструктуры. «В освобожденных крупных городах Польши полностью сохранены все действовавшие к 14 января сего года промышленные предприятия со всем оборудованием и запасами сырья», — рапортует командующий.

Вхождению советских войск в Варшаву противились Армия Крайова и польское правительство в изгнании. Чтобы добиться признания от Москвы, в 1944 году они подняли восстание против нацистов, которое было подавлено и обернулось карательными операциями с массовыми казнями. Красная армия, вопреки задумке командования Армии Крайовой, не поддержала восстание, что позднее было расценено западными историками как намеренное уклонение от помощи полякам для достижения собственных политических целей. В советской историографии настаивают, что бунт был плохо подготовлен и реальной возможности помочь восставшим у СССР не было.

При освобождении Польши Красная армия потеряла убитыми десятки тысяч солдат и офицеров. После окончания Второй мировой войны в Польше были воздвигнуты сотни монументов в память о погибших красноармейцах. В последние годы польские власти одобрили снос десятков памятников в рамках принятого в стране закона о запрете пропаганды коммунизма.

Территория Польши была оккупирована Третьим рейхом с сентября 1939-го (в том же месяце к СССР в результате военной операции были присоединены восточные области Польской Республики) по январь 1945 года. В общей сложности в период оккупации погибли и умерли шесть миллионов польских граждан, большинство из них были евреями. Помимо этого, на части захваченной территории нацисты организовали генерал-губернаторство, где создали большое количество концентрационных лагерей.

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