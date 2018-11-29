Найдены новые данные о потерях во Второй мировой войне

Минобороны России передало Вашингтону новые данные о потерях США в ходе Второй мировой войны. Это произошло в рамках пленарного заседания совместной российско-американской Комиссии по делам военнопленных и пропавших без вести, пишет ТАСС.

Речь идет об архивных документах, касающихся сбитых в ходе боевых действий самолетов 16-й воздушной армии. По словам заместителя министра обороны России генерал-майора запаса Александра Кирилина, в США и так планировали запросить эти документы, «но начальник архива вместе с руководителем группы по Второй мировой войне как бы предугадали это желание». Также он сказал, что планируется передача еще нескольких десятков листов документов по подобным направлениям.

Между тем в России запросили документы, касающиеся тех граждан, которые после окончания войны не захотели возвращаться в Советский Союз и эмигрировали в США и другие страны. По словам Кирилина, по итогам войны миллионы людей стали числиться без вести пропавшими и в Минобороны хотели узнать, что с ними случилось. Он отмечает, что на данный момент остается неизвестна судьба около двух миллионов человек, которые могли эмигрировать.

В августе под начальной школой в японском городе Ниситокё нашли огромный тайник с несколькими тысячами образцов оружия времен Второй мировой войны. Находка включает около 1,4 тысячи единиц огнестрельного оружия и 1,2 тысячи мечей, а также большое количество гранат, патронов и пушечных ядер.

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