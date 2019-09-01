Президент Германии извинился перед поляками

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер попросил прощения у поляков за действия нацистов в Польше во время Второй мировой войны, сообщает телеканал NDTV.

Об этом глава государства заявил во время церемонии в польском Велюне в память о 80-летии с начала Второй мировой войны. Политик сказал, что «склоняет голову перед жертвами нападения на Велюнь». Он отметил, что нацисты совершили преступления против человечности в Польше.

Штайнмайер пояснил, что если кто-то заявляет, что все в прошлом, и террор национал-социалистов в Европе — это второстепенный этап немецкой истории, то «говорит лишь за себя». Президент ФРГ произносил речь на немецком и польском языках, отмечает телеканал.

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Мероприятие в Велюне посетил также президент Польши Анджей Дуда. Кроме того, на памятное событие были приглашены президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп, который отменил визит в связи с ураганом в штате Флорида. Президента России Владимира Путина польская сторона не пригласила.

Дуда ранее заявил о сговоре между Иосифом Сталиным и Адольфом Гитлером по уничтожению Польши. Он также обвинил Россию в «агрессивной политике», и в нападении на Грузию и Украину.

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