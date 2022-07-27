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Польша 1 сентября огласит требуемую от Германии сумму репараций

Депутат сейма Мулярчик: Польша 1 сентября огласит требуемую от Германии сумму репараций

Maksim Konstantinov / Global Look Press

Польша 1 сентября огласит сумму репараций, которую она требует от Германии за ущерб, причиненный во время Второй мировой войны, заявил депутат сейма республики Аркадиуш Мулярчик в эфире Польского телевидения.

«Первого сентября мы узнаем сумму военных репараций, которую Польша должна получить от Германии», – сказал Мулярчик. Также политик отметил, что первого сентября будет представлен и отчет о потерях Польши во Второй мировой войне.

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Несколько лет назад в Польше подняли вопрос о том, что Германия должна заплатить республике репарации за ущерб во время Второй мировой войны. Для подсчета суммы была создана специальная парламентская комиссия. Германия неоднократно заявляла, что не намерена осуществлять выплаты Польше — в Берлине считают, что уже выплатили крупные репарации.

13 июля Польша закончила проект подсчета новых военных репараций за разрушения и жертвы, понесенные в период Второй мировой войны. О готовности этого доклада сообщил премьер-министр страны Матеуш Моравецкий.

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Юлия Мискевич
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