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16:56, 13 сентября 2023Мир

Польша начнет подсчет полученного от СССР ущерба

В Польше подсчитают ущерб, полученный от СССР во время Второй мировой войны

Фото: Keystone / Getty Images

В Польше специальная рабочая группа подсчитает ущерб, который страна якобы получила от СССР в период Второй мировой войны. Об этом сообщил заместитель министра иностранных дел Польши, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик агентству PAP.

«Девятнадцатого и двадцатого сентября состоится конференция, в ходе которой официально начнет работу группа, изучающая размер потерь, понесенных Польшей со стороны СССР в 1939-1945 годах; цель состоит в том, чтобы подготовить доклад по этому вопросу», — сообщил чиновник.

Мулярчик добавил, что в конференции примут участие десятки ученых из Польши, а также из других стран, в том числе из Украины. По итогу ее работы будут составлены сводные доклады, которые будут объединены в один документ, где озвучат цифры финансовых потерь от войны. Также чиновник добавил, что работа будет осложнена тем фактом, что «Польша после Второй мировой войны стала страной, зависимой от Советского Союза».

Ранее по предложению Мулярчика Институт военных дел Польши начал подсчитывать ущерб от действий СССР во время и после Второй мировой войны. По его словам, предполагается «солидная работа, показывающая как весь аспект оккупации, так и демонтаж заводов на западных землях, позже эксплуатацию польского государства, неблагоприятные угольные контракты».

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    Максим Габриелян
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