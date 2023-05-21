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14:12, 21 мая 2023Россия

В Госдуме поддержали идею взыскать с Польши потраченные на нее средства СССР

Депутат Журова поддержала идею взыскать с Польши потраченные на нее средства СССР

Фото: Konstantin Kokoshkin / Globallookpress.com

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Светлана Журова поддержала идею взыскать с Польши средства, потраченные на нее Советским Союзом в военные и послевоенные годы. Об этом она сообщила в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что, отказавшись от общей истории, Польша должна возместить России средства, потраченные на нее в военные и послевоенные годы. Володин отметил, что советский народ, «отрывая от себя», направил на восстановление и развитие Польши после войны более 750 миллиардов долларов по сегодняшним оценкам.

«Казалось бы, Советский Союз многим помогал и многих спасал. И если мы говорим про Польшу, то помощи от СССР было много. На тот момент казалось, что мы братья и мы дружим. Но во что это превратилось — это поражает», — заявила Журова.

Депутат убеждена, что компенсацию от Польши потребовать можно и это будет верным решением.

Когда сейчас незаконно арестовывают наши счета, встал вопрос о том, чтобы предъявить все по счетам

Светлана Журовадепутат Госдумы

«Новое поколение в Польше вообще не в курсе, что было. Они считают, что они самодостаточные и были такими. А тут немного все по-другому», — добавила парламентарий.

При этом собеседница «Ленты.ру» отметила, что этот вопрос не поднимался бы, будь сегодня другая ситуация в мировой политике.

«Мы сами по себе очень всепрощающие и делающие искреннее, пока нас не доведут до края. Тогда мы уже можем что-то предъявить, как сейчас. А так понятно, что мы бы это даже не поднимали», — заключила Журова.

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Володин также предложил запретить Польше наживаться на России, прекратив проезд ее фур по российской территории. По его словам, в таком случае польская сторона будет перегружать товары на российские грузовики и зарабатывать на транспортировке будут граждане России.

18 мая с предложением запретить польским грузоперевозчикам проезд по России выступил глава комитета Госдумы по транспорту Евгений Москвичев. Он направил соответствующее обращение в правительство. Согласно документу, запрещающие проезд поправки стоит ввести с 1 июня.

Москвичев добавил, что такая мера предлагается в ответ на захват школы при посольстве России в Варшаве 29 апреля. Он назвал «абсолютно неприемлемым» лишение российских детей возможности завершить учебный год. Представитель МИД Польши Лукаш Ясин считает, что здание было занято незаконно.

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Варвара Кошечкина
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