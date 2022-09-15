Президент Польши поддержал идею потребовать репарации от России

Президент Польши Дуда поддержал идею потребовать репарации от России

Президент Польши Анджей Дуда поддержал идею потребовать репарации от России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Думаю, мы должны это сделать. Я не вижу причин, по которым мы не должны этого добиваться», — заявил польский президент.

До этого власти Польши заявляли, что требуют от Германии около 1,3 триллиона долларов в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. Однако польские власти выразили свое намерение получить репарации не только от Германии, но и от России.

«Германия начала Вторую мировую войну и напала на Польшу. Россия позже присоединилась к этой войне, поэтому я считаю, что репарации мы должны требовать и от России», — объяснил свою позицию Дуда.

Польские политики неоднократно обвиняли Советский Союз наравне с нацистской Германией в развязывании Второй мировой войны. В России такой подход посчитали попыткой искажения истории.

Ранее Польша потребовала у России вернуть польские предметы искусства, которые находятся в Пушкинском музее в Москве, утверждая, что их незаконно вывезли с территории страны во время Второй мировой войны.

