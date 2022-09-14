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Польша потребовала у России вернуть увезенные во время войны предметы искусства

Польша потребовала от России вернуть семь предметов искусства из Пушкинского музея

Фото: Сергей Карпухин / ТАСС

Польша направила России требование вернуть семь предметов искусства, которые находятся в Пушкинском музее в Москве, утверждая, что их незаконно вывезли с территории страны во время Второй мировой войны. Об этом пишет РИА Новости.

Соответствующую ноту направили по линии МИД. «Ссылки РФ на то, что речь идет о ценностях, якобы принадлежавших немецкому государству, в данном случае неприменимы. Это были произведения искусства из польских коллекций, принадлежавшие польскому государству или частным коллекциям на территории польского государства, поэтому они не могут формально и с правовой точки зрения трактоваться как немецкое имущество», — подчеркивается в заявлении, поступившем в распоряжение агентству.

Варшава уже не в первый раз заявляет права на предметы искусства в России. Минкультуры России при этом уже разъясняло, что вернуть их невозможно, поскольку перемещенные в рамках компенсаторной реституции предметы искусства являются достоянием страны.

Ранее правительство Польши заявило, что надеется получить от ФРГ 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.

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Виктория Кондратьева
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