В Польше допустили обращение в международные суды из-за репараций

Премьер Польши Моравецкий допустил обращение в международные суды из-за репараций от ФРГ

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий допустил, что Варшава в будущем может обратиться в международные суды, пытаясь заставить Германию выплатить репарации за потери страны во время Второй мировой войны. С таким заявлением политик выступил в ходе интервью изданию Spiegel.

Комментируя притязания Варшавы, министр заметил, что «эквивалент 6,2 триллиона злотых — не такая уж фантастическая сумма». «Польша — это страна, которая больше всего пострадала во время Второй мировой войны, но никогда не получала за это компенсацию», — подчеркнул он, беседуя с журналистами.

При этом Моравецкий указал, что перед обращением в суд страна направит правительству в Берлине дипломатическую ноту.

Ранее правительство Польши заявило, что надеется получить от ФРГ 6,2 триллиона злотых (около 1,3 триллиона долларов) в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны. По мнению властей, отчет «является очень сильным инструментом для того, чтобы сделать следующий шаг — то есть шаг формальной подачи ноты с требованием репараций от Германии».

9 августа польский депутат Аркадиуш Мулярчик отметил, что Германия, скорее всего, выплатит требуемые Польшей военные репарации в течение ближайших нескольких лет. В МИД ФРГ, в свою очередь, посчитали закрытым вопрос репараций Польше по результатам Второй мировой войны.