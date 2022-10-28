Польша подготовила список требований к Германии за ущерб от Второй мировой войны

МИД Польши обнародовал список требований к Германии за ущерб от Второй мировой войны

Министерство иностранных дел Польши подготовило список требований к ФРГ за ущерб от Второй мировой войны. Документ опубликован на сайте польского МИД.

В частности, Польша требует от Германии возмещения материальных и нематериальных убытков в размере 6 триллионов 220 миллиардов 609 миллионов злотых (примерно 1,3 триллиона долларов), компенсации жертвам немецкой агрессии членам их семей, возвращения похищенных культурных ценностей.

Помимо прочего, в обнародованном списке требований указано возвращение активов и пассивов польских банков и погашение задолженности, сформировавшейся в результате «грабительской деятельности кредитных касс, финансирующих преступные военные действия Третьего Рейха».

Также Варшава настаивает на реабилитации убитых активистов довоенного польского меньшинства и в целом требует, чтобы власти ФРГ донесли до общества настоящую картину войны и ее последствий.

Ранее председатель правящей партии Польши «Право и справедливость» Ярослав Качиньский уведомил, что власти страны официально потребуют от Германии репарации за жертвы и разрушения во время Второй мировой войны. Он также отметил, что цифра в 1,32 триллиона долларов — «самая ограниченная и консервативная».

9 августа польский депутат Аркадиуш Мулярчик заявил, что Германия, скорее всего, выплатит требуемые Польшей военные репарации в течение ближайших нескольких лет. В МИД ФРГ между тем посчитали закрытым вопрос репараций Польше по результатам Второй мировой войны. При этом в ведомстве отметили, что Германия по сей день несет на себе груз ответственности за все преступления нацистов.