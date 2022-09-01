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Германия назвала закрытым вопрос репараций Польше

МИД Германии заявил, что вопрос репараций Польше закрыт

Фото: Wolfgang Rattay / Reuters

Германия считает закрытым вопрос репараций Польше по результатам Второй мировой войны. Об этом заявили в пресс-службе МИД ФРГ, передает РИА Новости.

В немецком министерстве назвали позицию Германии по компенсациям Польше неизменной. «Польша отказалась от дальнейших репараций уже давно, в 1953 году, и неоднократно подтверждала этот отказ. Это необходимая основа для сегодняшнего европейского порядка», — заявил представитель МИД.

При этом он отметил, что Германия по сей день несет на себе груз политической и исторической ответственности за все преступления нацистов в годы Второй мировой войны.

Ранее глава правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что власти Польши приняли решение официально потребовать от Германии военные репарации за разрушения и жертвы, понесенные за период Второй мировой войны.

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Николай Чигасов
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