Песков уличил власти Польши в ненависти ко всему русскому

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, отвечая на обвинения президента Польши Кароля Навроцкого в причастности СССР к началу Второй мировой войны, уличил власти страны к ненависти ко всему русскому. Его слова приводит в своем Telegram-канале журналист ВГТРК Павел Зарубин.

Песков отметил, что собственное видение истории со стороны польского руководства для России не секрет. Он напомнил, что Россия создавала с Польшей совместную группу для работы по вопросу Катыни с попыткой привести понимание истории к общему знаменателю. «Не получилось. Ненависть ко всему русскому взяла верх у членов польского руководства, и по-прежнему русофобские чувства доминируют. В целом в обозе русофобов прибалты и поляки занимают первые ряды», — говорит он.

Сложившуюся ситуацию Песков связывает с необратимыми процессами, происходившими в Европе в последние годы. «Это двойные стандарты в отношении демократии, глобализации, подхода к сосуществованию наций, а также политические системы в европейских государствах, которые сделали власть пригодной только для популистов. В итоге мы видим у власти в большинстве европейских стран малообразованных, безответственных и имеющих горизонты мышления только в несколько лет людей», — дал свою оценку главам европейских государств он. По мнению Пескова, эти лидеры не способны отвечать на вызовы, которые стоят перед миром и даже осознать тяжесть этих вызовов.

Ранее Навроцкий заявил, что ответственность за развязывание Второй мировой войны несет не только нацистская Германия, но и Советский Союз. По его словам, война привела к холокосту, что делает СССР соучастником данной трагедии.