21:25, 27 января 2026

Президент Польши обвинил СССР в Холокосте

Президент Польши Навроцкий обвинил СССР в причастности к Холокосту
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl / Reuters

Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил СССР в причастности к Холокосту. Об этом он заявил в ходе выступления в музее Освенцима.

По его словам, ответственность за развязывание Второй мировой войны несет не только нацистская Германия, но и Советский Союз. Он отметил, что именно эта война привела к Холокосту, что делает СССР соучастником данной трагедии.

«Эти семь тысяч [узников концлагеря "Аушвиц"], которые были живы в 1945 году, увидели в лицах советских солдат освобождение. Но в то же время за стенами концентрационного лагеря "Аушвиц" их не ждала свобода», — добавил Навроцкий.

Ранее президент Польши неоднозначно высказался о войнах с участием СССР. «Польша одержала победу над СССР и большевиками. Финляндия победила СССР и большевиков. Японцы и афганцы победили Советский Союз», — сказал он.

