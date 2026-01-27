Президент Польши обвинил СССР в Холокосте

Президент Польши Навроцкий обвинил СССР в причастности к Холокосту

Президент Польши Кароль Навроцкий обвинил СССР в причастности к Холокосту. Об этом он заявил в ходе выступления в музее Освенцима.

По его словам, ответственность за развязывание Второй мировой войны несет не только нацистская Германия, но и Советский Союз. Он отметил, что именно эта война привела к Холокосту, что делает СССР соучастником данной трагедии.

«Эти семь тысяч [узников концлагеря "Аушвиц"], которые были живы в 1945 году, увидели в лицах советских солдат освобождение. Но в то же время за стенами концентрационного лагеря "Аушвиц" их не ждала свобода», — добавил Навроцкий.

Ранее президент Польши неоднозначно высказался о войнах с участием СССР. «Польша одержала победу над СССР и большевиками. Финляндия победила СССР и большевиков. Японцы и афганцы победили Советский Союз», — сказал он.