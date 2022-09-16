Володин отреагировал на требования Польши возместить ущерб за Вторую мировую

Володин назвал реабилитацией фашизма требование Дуды о выплате РФ ущерба за Вторую мировую

Слова президента Польши Анджея Дуды о том, что Россия должна возместить ущерб за Вторую мировую войну, реабилитирует фашизм, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

15 сентября Дуда поддержал идею потребовать репарации от России. До этого польские власти заявляли, что требуют от Германии около 1,3 триллиона долларов в качестве репараций за ущерб от Второй мировой войны.

«Заявление Президента Польши реабилитирует фашизм, оскорбляет память наших дедов и прадедов, отдавших жизнь за свободу и независимость польского народа», — написал политик.

Он подчеркнул, что в российском законодательстве за такие слова предусмотрена уголовная ответственность. Володин посоветовал надзорным органам обратить внимание на заявление польского президента и привлечь его к ответственности.