Спикер Госдумы Володин заявил, что действия Киева ставят мир под угрозу ядерной катастрофы

Террористические действия властей Украины ставят мир под угрозу ядерной катастрофы. Об этом заявил спикер Государственной Думы Вячеслав Володин, передает РИА Новости.

«Мы этого допустить не можем», — подчеркнул председатель нижней палаты парламента.

По словам парламентария, время показало еще раз правильность принятого президентом России Владимиром Путиным решения о начале специальной военной операции на Украине.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин, реагируя на оценку Белого дома авиаударов России по критической инфраструктуре на Украине, заявил, что Вашингтон продолжает милитаризировать режим Киева и толкает его на новые преступления. По мнению политика, власти США, полагающие, что «война до последнего украинца» их не коснется, ошибаются.

Кроме того, Володин заявлял, что Вашингтон ради сохранения власти обрекают Европу на голод, холод и изоляцию. США хотят сохранить власть над миром любым способом, добавлял он.