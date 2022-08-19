Володин заявил о желании США любым способом сохранить власть

Спикер ГД Володин заявил, что США ради сохранения власти обрекают Европу на голод и холод

США ради сохранения власти обрекают Европу на голод, холод и изоляцию. Об этом заявил в Telegram-канале спикер Государственной Думы Вячеслав Володин.

Вашингтон желает сохранить власть над миром любым способом, для достижения этой цели руководители США готовы жертвовать благосостоянием граждан и экономикой Европы, пояснил он.

«В США газ сегодня стоит 333 доллара за 1 тысячу кубометров. Сам же Вашингтон продает его Европе в 7,3 раза дороже, делая экономику стран ЕС неконкурентоспособной», — написал спикер Госдумы.

Он подчеркнул, что инфляция уже достигла рекордных для еврозоны значений — 8,9 процента. Кроме того, по мнению Володина, аномальная жара, разразившаяся в Европе, сильно ударила по сельскому хозяйству.

Володин отметил, что решения об отказе стран Европы от отечественных энергоносителей, разрыве экономического сотрудничества с Россией, запрете въезда россиян были приняты под давлением Вашингтона.

Ранее председатель Госдумы рассказал об эффекте санкций и невозможности нормального развития мировой экономики без России. По его данным, в США и странах Евросоюза сейчас ухудшаются прогнозы относительно роста экономики, финансисты фиксируют стагнацию на протяжении двух кварталов подряд.