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Володин заявил о невозможности развития мировой экономики без России

Володин рассказал об эффекте санкций и невозможности развития мировой экономики без России

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале заявил о невозможности нормального развития мировой экономики без России.

«Зарубежные экономисты пересматривают свои оценки ВВП России на этот год. По их мнению, падение будет почти на две трети меньшим, чем ранее рассчитывали. В марте, сразу после первых трех пакетов антироссийских санкций, эксперты предсказывали сокращение ВВП нашей страны на 12,4 процента. Сейчас (уже после шестой волны ограничений) прогноз "сжался" до 4,7 процента», — написал Володин.

По его словам, в США и странах Евросоюза наблюдается обратная ситуация: прогнозы относительно роста экономики ухудшаются, финансисты фиксируют стагнацию на протяжении двух кварталов подряд.

«Санкции оказались неэффективны: не нанеся ожидаемого Вашингтоном и Брюсселем ущерба экономике России, бумерангом ударили по США и Евросоюзу», — заключил Володин.

15 августа Володин назвал Украину банкротом, приведя данные, согласно которым страна не может выполнять социальные обязательства перед населением.

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Платон Щукин
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