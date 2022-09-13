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Володин отреагировал на оценку США ударов по критической инфраструктуре Украины

Володин заявил, что США милитаризируют режим Киева и подталкивают на преступление

Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Вашингтон продолжает милитаризировать режим Киева и толкает его на новые преступления. Об этом, реагируя на оценку Белого дома авиаударов России по критической инфраструктуре на Украине, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале.

12 сентября пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер обвинила Россию в авиаударах по критической инфраструктуре Украины и осудила ее за подобные действия.

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«А что сделал Вашингтон для прекращения обстрелов мирных граждан Донбасса, где люди живут в страхе, без воды и света более восьми лет?
Что делает Вашингтон сейчас для прекращения ударов по Запорожской АЭС со стороны украинских формирований, грозящих ядерной катастрофой?» — написал Володин.

Он подчеркнул, что все цели специальной военной операции будут выполнены. Будет денацифицирован режим Киева, а западное вооружение — уничтожено, уточнил политик.

По мнению Володина, власти США, которые полагают, что «война до последнего украинца» их не коснется, ошибаются.

Ранее спикер Госдумы заявил, что Вашингтон ради сохранения власти обрекают Европу на голод, холод и изоляцию. США хотят сохранить власть над миром любым способом, для достижения этой власти готовы жертвовать благосостоянием граждан и экономикой Европы.

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Анастасия Шейкина
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