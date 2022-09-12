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Белый дом осудил Россию за удары по инфраструктуре Украины

Белый дом обвинил Россию в ударах по критической инфраструктуре Украины

Фото: Kevin Dietsch / Getty Images

США обвинили Россию в авиаударах по критической инфраструктуре Украины и осудили ее за подобные действия. Об этом заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, цитату приводит Reuters.

Речь идет об ударе по Харьковской ТЭЦ-5, произошедшем в ночь на 12 сентября. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после этого в ряде регионов страны произошло отключение электричества.

Как заявил ранее член Общественной палаты (ОП) России Александр Малькевич, российские силы нанесли удары по украинским тепловым станциям, расположенным в восточной и центральной частях страны. По его словам, военные России нанесли удары по украинским предприятиям вечером в воскресенье, 11 сентября. В итоге были повреждены объекты Харьковской ТЭЦ-5, Змиевской ТЭЦ в Харьковской области, а также Павлоградской ТЭЦ-3 в Днепропетровской области. Малькевич рассказал, что причиной произошедшего стало нежелание Запада останавливать Киев.

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Виктория Кондратьева
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