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Появилось видео взрыва на Харьковской ТЭЦ-5

Момент взрыва на Харьковской ТЭЦ-5 сняли на видео

В сети появилось видео взрыва на Харьковской ТЭЦ-5. Ролик опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

На публикуемых кадрах виден момент взрыва, который произошел ночью. Ударная волна была настолько мощной, что накрыла ближайшие здания и долетела до очевидца, снимавшего в тот момент происходящее. Автор ролика подписал его словами: «Чуть не убило взрывом».

Ранее украинские СМИ сообщали, что на одной из крупнейших на Украине теплоэлектроцентралей, Харьковской ТЭЦ-5, произошел пожар. Президент Украины Владимир Зеленский заявил об отключении электричества в ряде регионов страны.

Как утверждает член Общественной палаты (ОП) России Александр Малькевич, российские силы нанесли удары по украинским тепловым станциям, расположенным в восточной и центральной частях страны. Он рассказал, что причиной произошедшего стало нежелание Запада «останавливать Киев».

Кристина Есикова
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