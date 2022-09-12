На Харьковской ТЭЦ-5 произошел пожар

Украинские СМИ сообщили о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5

Украинские СМИ сообщают о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5, одной из крупнейших на Украине теплоэлектроцентралей. Об этом пишет РИА Новости.

По информации агентства, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ряде регионов страны произошло отключение электричества.

В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины зафиксировали отключение электроэнергии. В части городов света не было совсем, в других — фиксировали скачки напряжения.

Позже в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях электроснабжение было восстановлено.