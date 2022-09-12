На Харьковской ТЭЦ-5 произошел пожар
Украинские СМИ сообщили о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5
Украинские СМИ сообщают о пожаре на Харьковской ТЭЦ-5, одной из крупнейших на Украине теплоэлектроцентралей. Об этом пишет РИА Новости.
По информации агентства, ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в ряде регионов страны произошло отключение электричества.
В Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины зафиксировали отключение электроэнергии. В части городов света не было совсем, в других — фиксировали скачки напряжения.
Позже в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях электроснабжение было восстановлено.