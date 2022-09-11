В трех областях Украины восстановили подачу электричества

Офис Зеленского: свет дали в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины

В трех регионах Украины была восстановлена подача электричества, свет дали в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях. Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель главы Офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

«Электроснабжение восстановлено на сто процентов. Энергетики продолжают стабилизировать уровень напряжения», — заявил чиновник.

Ранее стало известно, что в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины зафиксировали отключение электроэнергии или перебои с ее подачей. Уточняется, что в отдельных городах электричества нет, в других выявлены скачки напряжения. Власти регионов подтвердили отключения и перебои со светом.

