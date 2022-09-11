Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
Бывший СССР

В трех областях Украины восстановили подачу электричества

Офис Зеленского: свет дали в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях Украины

Фото: Pixabay

В трех регионах Украины была восстановлена подача электричества, свет дали в Сумской, Днепропетровской и Полтавской областях. Об этом сообщил в Telegram-канале заместитель главы Офиса украинского президента Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко.

«Электроснабжение восстановлено на сто процентов. Энергетики продолжают стабилизировать уровень напряжения», — заявил чиновник.

Ранее стало известно, что в Харьковской, Полтавской, Днепропетровской, Сумской и Одесской областях Украины зафиксировали отключение электроэнергии или перебои с ее подачей. Уточняется, что в отдельных городах электричества нет, в других выявлены скачки напряжения. Власти регионов подтвердили отключения и перебои со светом.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В России завершился Единый день голосования
В Донецке рассказали о ситуации с электроснабжением
Глава ДНР заявил об остановке атаки ВСУ в районе Красного Лимана
Глава ДНР отреагировал на слухи о его увольнении и отправке в Россию
В Турции оценили работу центра по вывозу украинского зерна
Выплаты по ОСАГО начали рассчитывать по-новому
Стало известно о вербовке россиян украинскими спецслужбами
Еще одна европейская страна задумала ввести визовые ограничения для россиян
Экономике США предсказали ущерб из-за прекращения экспорта нефти из России
В трех областях Украины восстановили подачу электричества
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.