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23:46, 22 октября 2024Мир

Польша потребовала от Германии креативного решения вместо репараций

Глава МИД Сикорский: Польша не будет требовать от Германии выплаты репараций

Фото: Lisi Niesner / Reuters

Польша не намерена требовать от Германии выплаты репараций за причиненный в ходе Второй мировой войны ущерб. Об этом заявил польский министр иностранных дел Радослав Сикорский, передает ТАСС.

При этом он подчеркнул, что Варшава ждет от Берлина «видимого знака» о понимании своей моральной ответственности за те события. «Пусть они нам предложат такое креативное решение, которое убедило бы поляков в том, что они на самом деле сожалеют», — сказал министр. Он отметил, что немецкие власти могли бы позаботиться о еще живых свидетелях нацисткой оккупации и построить мемориал.

«И, наконец, взгляд в будущее, ибо мы и Германия — союзники», — добавил он. По словам Сикорского, страны должны сотрудничать, в частности, чтобы «давать отпор российским ракетам» в Калининградской области.

В феврале Сикорский предложил требовать репарации не от Германии, а от России. Он отметил, что Советский Союз, правопреемницей которого является РФ, в конце Второй мировой войны якобы не выплатил Польше полагающуюся сумму в качестве репараций.

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      Марина Совина
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