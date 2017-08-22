В ходе поисков пропавшей с подлодки шведской журналистки нашли женское тело

Датские полицейские обнаружили тело женщины, предположительно, принадлежащее пропавшей шведской журналистке Ким Валль. Об этом сообщает шведский телеканал SVT Nyheter.

В полиции отметили, что труп нашли в проливе Эресунн, разделяющем Швецию и Данию, недалеко от района, где проводились поиски корреспондентки. При этом в правоохранительных органах подчеркнули, что пока рано утверждать, будто обнаруженное тело с признаками долгого пребывания в воде принадлежит Валль. Назначена судебно-медицинская экспертиза, поиски журналистки продолжаются.

История попала в поле зрения СМИ 11 августа. За день до этого шведка спустилась на борт построенной датским изобретателем Петером Мадсеном подлодки «Наутилус» в Копенгагене, но домой так и не вернулась. Субмарина на следующий день была найдена затонувшей возле города Кёге. Изобретатель был спасен, но Валль с ним не обнаружили.

Мадсен рассказал, что у судна возникли проблемы с системой погружения и всплытия, и заявил, что высадил пассажирку еще вечером в Копенгагене, через три часа после начала прогулки, однако никто ее не видел. 12 августа изобретателя арестовали по обвинению в непредумышленном убийстве на срок до 5 сентября. Сам он не признал вину и выразил готовность оказать следствию всю возможную помощь. При этом в поднятой на поверхность подлодке тела не обнаружили.

Позже, во время заседания суда 21 августа, Мадсен признал факт смерти журналистки, пояснив, что Валль погибла в результате несчастного случая, произошедшего во время прогулки на его подлодке. Он добавил, что «похоронил ее» в заливе Кёге. Что именно произошло на субмарине, не сообщается.

Мадсен — сооснователь некоммерческой организации Copenhagen Suborbitals, которая занимается разработкой и запуском в космос ракет, сделанных любителями.