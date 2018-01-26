Приложение для создания порно со звездами добралось до Николаса Кейджа

Пользователи Reddit нашли новое применение приложению, позволяющему создать эротическое видео с участием поп-звезд или голливудских актрис. Юзеры переключились на актера Николаса Кейджа.

Оказалось, что лицо Кейджа с помощью программного обеспечения можно вставить в любой фильм. Так можно сделать любимые картины еще лучше. К примеру, один из пользователей добавил актера в картину о Джеймсе Бонде.

После успеха роликов с участием Кейджа пользователи задумались о других экспериментах. «Я уверен, никто не удивлен, что Ник Кейдж был первым. Но давайте обсудим, ребята, и придумаем веселые идеи для трейлеров», — написал Fantasmica.

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