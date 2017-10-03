Азиаты сделали Николаса Кейджа лицом «палочек Николаса»

Американский актер Николас Кейдж стал лицом японского снэка. Об этом во вторник, 3 октября, сообщает портал Kotaku.

Закуска получила название Deluxe Umaibou Nicolastick — «Делюкс-умаибу: палочки Николаса». Умаибу — японские батончики из кукурузы.

Выпуск продукции стал частью рекламной кампании фильма «Миссия: Неадекватна» с Кейджем в главной роли. По сюжету, персонаж актера решает в одиночку поймать лидера запрещенной в России террористической организации «Аль-Каида» Усаму бен Ладена.

Отмечается, что батончики будут выпущены в ограниченном количестве и доступны только при покупке билетов на киносеанс.

В апреле в сети открыли «клетку пыток» с непрерывной трансляцией фильмов Николаса Кейджа. Создатели сайта Крис Бейкер и Майк Лахер заявили, что на идею их вдохновил просмотр сцен в кино, когда «Кейдж теряет голову на экране».