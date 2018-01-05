Британку оскорбила шапка дочери

Британка обвинила шапку своей дочери в сексизме. Об этом сообщает The Mirror.

52-летняя Шан Робсон (Sian Robson) из города Ашфорд, графство Кент, пришла в ярость, когда обнаружила на изнанке шапки на ярлыке с инструкциями для стирки приписку «или дай своей маме, и она постирает».

По словам Робсон, ее взбесило, что этот же бренд позиционирует себя как феминистский, но при этом использует сексистские шутки. Она считает, что это сообщение может быть неверно истолковано впечатлительной молодежью.

«Моя дочь попросила посмотреть меня на ярлык в своей шапке, потому что он был просто отвратительным, — объяснила женщина. — Я понимаю, что это шутка, но на дворе не 1960-е и надо показывать, что мужчины тоже могут выполнять домашние обязанности».

Женщина уверяет, что она не из тех, кто видит во всем сексизм, однако написала аккаунту бренда в Twitter. Пока что они ей не ответили.

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