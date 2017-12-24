Организаторы «Мисс Америка» ушли в отставку после обвинений в сексизме

Три организатора конкурса «Мисс Америка» подали в отставку после скандала с опубликованной перепиской, где они допустили сексистские высказывания в адрес конкурсанток. Об этом сообщает Associated Press (AP).

Со своих постов ушли руководитель компании Miss America Organization Джош Рэндл, председатель совета директоров Лин Уайднер и главный исполнительный директор Сэм Хаскелл.

Портал Huffington Post 21 декабря опубликовал переписку топ-менеджеров компании, где они, используя ненормативную лексику, высмеивают участниц конкурса. К примеру, Рэндл рассуждал о Мисс Америке Мэлори Хэган, которая, по его словам, после победы набрала вес.

В разговоре с AP Рэндл извинился за свои слова о Хэган: «Я извиняюсь перед Мэллори за ошибки в своих суждениях. Они не отражают мои убеждения и ценности, которые я продвигал на работе в Miss America Organization».

В июне основатель одного из крупнейших в мире частных инвестфондов TPG Capital Дэвид Бондерман ушел из совета директоров Uber. Это произошло после того, как он высказался о нецелесообразности включения женщин в состав руководства компании.

Конкурс Мисс Америка проходит с 1921 года. В 2017-м его выиграла студентка Сэвви Шилдс из Арканзаса.

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