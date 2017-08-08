Сотрудника Google уволили за «увековечение гендерных стереотипов»

Google уволил инженера Джеймса Деймора, оказавшегося в центре громкого скандала. Технический сотрудник компании по корпоративной почте разослал письмо, в котором утверждал, что существуют биологические причины гендерного неравенства в технологической отрасли. Об этом во вторник, 8 августа, сообщает Reuters.

Деймор подтвердил агентству факт своего увольнения, подчеркнув, что руководство компании приняло в отношении него это решение за «увековечение гендерных стереотипов».

Бывший инженер Google также сообщил, что в настоящее время изучает возможные варианты защиты своих прав. По его словам, он проинформировал о ситуации Национальный совет по трудовым отношениям США (NLRB), обвинив высшее руководство интернет-гиганта в попытке скрыть скандальную ситуацию.

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Официального комментария от компании Reuters получить не удалось. Однако в распоряжении агентства оказалось электронное письмо, которое распространил среди персонала гендиректор компании Сундар Пичаи. В нем говорится, что некоторые положения записки Деймора не соответствуют принятым в фирме правилам.

В середине июня 2017 года стало известно, что основатель одного из крупнейших в мире частных инвестфондов TPG Capital Дэвид Бондерман уходит из совета директоров онлайн-сервиса заказа такси Uber. Решение миллиардера стало следствием его заявления о нецелесообразности включения женщин в состав руководства компании.

Бондерман вступил в дискуссию с членом совета директоров Арианной Хаффингтон. Она сказала, что если в правлении компании есть одна женщина, то «скорее всего, в нем появится еще одна». Миллиардер в ответ заявил, что в руководстве из-за этого «будет больше болтовни».

Бондерман принес извинения, подчеркнув, что берет на себя ответственность за случившееся. Объясняя мотивы отставки, он сказал, что не хочет, чтобы его слова стали препятствием усилиям Uber в формировании корпоративной «культуры, которой мы могли бы гордиться».