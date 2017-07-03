Пиар-директор «МегаФона» Петр Лидов покидает свой пост. В официальном сообщении, размещенном на сайте компании в понедельник, 3 июля, подчеркивается, что увольнение связано с его переходом на другую работу, однако этому предшествовал громкий скандал вокруг публикаций Лидова в Twitter, в которых он резко отозвался о малолетних участниках несанкционированных митингов в центре Москвы, проходивших 12 июня. «Лента.ру» вспомнила другие истории с участием первых лиц частных компаний и высокопоставленных чиновников.
Слово не воробей
Отставку Лидова прокомментировал гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков, объясняя это стремлением «сообщить об истинном положении дел». По его словам, договоренность о том, что пиар-директор уволится с 1 августа, была достигнута в конце мая, когда Лидов сообщил о желании уйти из компании.
Между тем «Ведомости», ранее анонсировавшие эту отставку, связывали ее с тем, что Лидов некоторое время совмещал работу в компании с работой на телевидении. Кроме того, упоминалась негативная реакция пользователей социальных сетей на публикацию Лидова в его Twitter об участниках несанкционированных митингов 12 июня этого года
Видеоролик, в котором было показано, как протестующие разбегаются от сотрудников ОМОНа, Лидов в своем микроблоге сопроводил подписью: «Еще про малолетних дегенератов на Тверской». Позже он принес извинения: «Вижу реакцию, понимаю, что был неправ в выборе слов, надо быть сдержаннее. "МегаФон" тут ни при чем. Спасибо за понимание». В свою очередь пресс-служба компании назвала высказывание пиар-директора «некорректным».
Женская доля
В середине июня текущего года основатель частного инвестфонда TPG Capital Дэвид Бондерман объявил, что уходит из совета директоров онлайн-сервиса заказа такси Uber. Заявление об увольнении по собственному желанию американский миллиардер подал после неполиткорректных высказываний о роли и месте женщин в руководстве компании. Бондерман не согласился с членом совета директоров Uber Арианной Хаффингтон, которая сказала, что если в правлении компании есть одна женщина — то, «скорее всего, появится еще одна». Миллиардер на это ответил, что из-за этого «будет больше болтовни».
Объявляя о своей отставке, Бондерман принес извинения, подчеркнув, что берет на себя ответственность за случившееся и не хочет, чтобы его высказывания о деловых качествах женщин-руководителей стали препятствием усилиям Uber в формировании корпоративной «культуры, которой мы могли бы гордиться».
Впрочем, это кадровое жертвоприношение не помогло одному из основателей Uber Тревису Каланику сохранить пост гендиректора: буквально через неделю он также объявил об отставке. На этом настояли пять крупнейших акционеров, заявивших, что компания нуждается в изменении руководства. Их солидарная позиция стала реакцией на многочисленные скандалы, не утихающие вокруг компании на протяжении последних месяцев.
Европейская история
В ноябре 2016-го брать свои слова назад пришлось еврокомиссару по цифровой экономике Гюнтеру Эттингеру. Он извинился за свои слова о китайцах, сексуальных меньшинствах и валлонах — жителях одного из регионов Бельгии.
Выступая перед руководством компаний в Гамбурге, Эттингер назвал граждан КНР узкоглазыми, предсказал введение в Германии принудительных однополых браков, а франкоязычную бельгийскую Валлонию, в которой проживает 4,5 миллиона человек, объявил «микрорегионом, управляемым коммунистами». Валлоны удостоились такой оценки еврокомиссара за отказ поддержать соглашения о зоне свободной торговли ЕС с Канадой.
«Теперь я могу понять, что использованные мною слова вызвали неприятное ощущение и даже могли обидеть людей. Я не хотел этого и прошу прощения за все заявления, которые были не настолько уважительными, насколько следовало», — признал Эттингер. Он утверждал, его слова о Валлонии неправильно процитированы, а что касается жителей Поднебесной — то лично он «очень уважает динамизм китайской экономики».
Острые заявления Эттингера уже не раз вызывали скандал в европейском семействе. Так, в ноябре 2014 года депутат Национального собрания Французской республики Жан-Кристоф Камбадели потребовал отставки еврокомиссара после того, как Эттингер публично назвал Францию дефицитной страной-рецидивистом, с которой ЕС следует обращаться строго.
Ирония судьбы
Поздравление подчиненных на новогоднем корпоративе, состоявшемся в конце декабря 2015 года в московском клубе Duran Bar, обернулись неприятностями для главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Подводя итоги года, он сказал, что у госкомпании очень много денег.
«Их просто вот совсем много. И именно поэтому у нас появилась возможность не только ворочать большими деньгами, но и вложить их в долгосрочную стратегию и решить проблему потенциального провала в 2017 года», — подчеркнул Чубайс. Также он порадовал коллег сообщением, что их ждет вторая премия по итогам года, на что четыре сотни участников корпоратива взорвались аплодисментами.
Видеозапись вызвала бурную реакцию пользователей соцсетей, которые связали заявление о «совсем больших деньгах» в том числе и со стоимостью праздничного мероприятия — оно обошлось более чем в 2,2 миллиона рублей.
Последовала и реакция правительственных чиновников: вице-премьер Ольга Голодец призвала Чубайса поделиться деньгами с бедными, а полпред президента в ДФО Юрий Трутнев — инвестировать их в дальневосточные проекты. Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил провести проверку «Роснано», представить обоснование о выплате двойных премий и разобраться с источниками финансирования новогоднего корпоратива.
В пресс-релизе компании было разъяснено, что «члены правлений фонда инфраструктурных и образовательных программ "Роснано" и УК "Роснано" приняли решение оплатить предновогоднее мероприятие для сотрудников группы "Роснано" из личных средств».
Времена и нравы
В середине марта 2012 года The New York Times опубликовала письмо директора европейского отделения по торговле деривативами Goldman Sachs Грега Смита, в котором он рассказал о нравах, царящих в крупнейшем американском инвестиционном банке, и сообщил о своем решении уйти.
Смит утверждал, что гендиректор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и президент Гарри Кон «перестали следить за внутренней культурой», а это в долгосрочной перспективе создает угрозу для существования банка. Он назвал первых лиц компании «моральными банкротами».
Больше всего бывшего топ-менеджера возмутило отношение руководства к клиентам, которых в личной переписке Бланкфейн и Кон именовали «кретинами».
Откровения Смита дорого обошлись Goldman Sachs: банк потерял более 2,1 миллиарда рыночной капитализации после того, как по итогам торгов в Нью-Йорке акции Goldman Sachs подешевели на 3,4 процента.
Губительная страсть
Дэйв Макклюр, основатель и партнер венчурного фонда и акселератора 500 Startups — одного из самых успешных бизнес-инкубаторов калифорнийской Кремниевой долины — вынужден отойти от управления компанией, теперь он только партнер. Обязанности гендиректора, как выяснилось, уже несколько месяцев выполняет Кристин Цай.
Кадровые перестановки состоялись после внутреннего расследования сексуального скандала, о котором рассказала The New York Times. В публикации упоминается основательница фитнес-стартапа Proday Сара Кунст, которая в 2014 году обсуждала с Макклюром возможное сотрудничество. Она рассказала, что однажды ночью он отправил ей в Twitter сообщение с недвусмысленным намеком. Кунст утверждает, что подобные предложения были в порядке вещей.
Это признает и Цай: «В последние месяцы мы выяснили, что мой соучредитель Дэйв Макклюр имел неуместное взаимодействие с женщинами из технологического сообщества. Его поведение было неприемлемым и не отражало культуру и ценности 500 Startups. Я приношу извинения за его поступки и за ту боль и стресс, которые они нанесли людям».