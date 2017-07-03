Пиар-директор «МегаФона» Петр Лидов покидает свой пост. В официальном сообщении, размещенном на сайте компании в понедельник, 3 июля, подчеркивается, что увольнение связано с его переходом на другую работу, однако этому предшествовал громкий скандал вокруг публикаций Лидова в Twitter, в которых он резко отозвался о малолетних участниках несанкционированных митингов в центре Москвы, проходивших 12 июня. «Лента.ру» вспомнила другие истории с участием первых лиц частных компаний и высокопоставленных чиновников.

Слово не воробей

Отставку Лидова прокомментировал гендиректор «МегаФона» Сергей Солдатенков, объясняя это стремлением «сообщить об истинном положении дел». По его словам, договоренность о том, что пиар-директор уволится с 1 августа, была достигнута в конце мая, когда Лидов сообщил о желании уйти из компании.

Между тем «Ведомости», ранее анонсировавшие эту отставку, связывали ее с тем, что Лидов некоторое время совмещал работу в компании с работой на телевидении. Кроме того, упоминалась негативная реакция пользователей социальных сетей на публикацию Лидова в его Twitter об участниках несанкционированных митингов 12 июня этого года

Видеоролик, в котором было показано, как протестующие разбегаются от сотрудников ОМОНа, Лидов в своем микроблоге сопроводил подписью: «Еще про малолетних дегенератов на Тверской». Позже он принес извинения: «Вижу реакцию, понимаю, что был неправ в выборе слов, надо быть сдержаннее. "МегаФон" тут ни при чем. Спасибо за понимание». В свою очередь пресс-служба компании назвала высказывание пиар-директора «некорректным».

Женская доля

В середине июня текущего года основатель частного инвестфонда TPG Capital Дэвид Бондерман объявил, что уходит из совета директоров онлайн-сервиса заказа такси Uber. Заявление об увольнении по собственному желанию американский миллиардер подал после неполиткорректных высказываний о роли и месте женщин в руководстве компании. Бондерман не согласился с членом совета директоров Uber Арианной Хаффингтон, которая сказала, что если в правлении компании есть одна женщина — то, «скорее всего, появится еще одна». Миллиардер на это ответил, что из-за этого «будет больше болтовни».

Дэвид Бондерман Фото: Kevork Djansezian / Reuters

Объявляя о своей отставке, Бондерман принес извинения, подчеркнув, что берет на себя ответственность за случившееся и не хочет, чтобы его высказывания о деловых качествах женщин-руководителей стали препятствием усилиям Uber в формировании корпоративной «культуры, которой мы могли бы гордиться».

Впрочем, это кадровое жертвоприношение не помогло одному из основателей Uber Тревису Каланику сохранить пост гендиректора: буквально через неделю он также объявил об отставке. На этом настояли пять крупнейших акционеров, заявивших, что компания нуждается в изменении руководства. Их солидарная позиция стала реакцией на многочисленные скандалы, не утихающие вокруг компании на протяжении последних месяцев.

Европейская история

В ноябре 2016-го брать свои слова назад пришлось еврокомиссару по цифровой экономике Гюнтеру Эттингеру. Он извинился за свои слова о китайцах, сексуальных меньшинствах и валлонах — жителях одного из регионов Бельгии.

Выступая перед руководством компаний в Гамбурге, Эттингер назвал граждан КНР узкоглазыми, предсказал введение в Германии принудительных однополых браков, а франкоязычную бельгийскую Валлонию, в которой проживает 4,5 миллиона человек, объявил «микрорегионом, управляемым коммунистами». Валлоны удостоились такой оценки еврокомиссара за отказ поддержать соглашения о зоне свободной торговли ЕС с Канадой.

Гюнтер Эттингер Фото: Eric Lalmand / DPA / Globallookpress.com

«Теперь я могу понять, что использованные мною слова вызвали неприятное ощущение и даже могли обидеть людей. Я не хотел этого и прошу прощения за все заявления, которые были не настолько уважительными, насколько следовало», — признал Эттингер. Он утверждал, его слова о Валлонии неправильно процитированы, а что касается жителей Поднебесной — то лично он «очень уважает динамизм китайской экономики».

Острые заявления Эттингера уже не раз вызывали скандал в европейском семействе. Так, в ноябре 2014 года депутат Национального собрания Французской республики Жан-Кристоф Камбадели потребовал отставки еврокомиссара после того, как Эттингер публично назвал Францию дефицитной страной-рецидивистом, с которой ЕС следует обращаться строго.

Ирония судьбы

Поздравление подчиненных на новогоднем корпоративе, состоявшемся в конце декабря 2015 года в московском клубе Duran Bar, обернулись неприятностями для главы «Роснано» Анатолия Чубайса. Подводя итоги года, он сказал, что у госкомпании очень много денег.

«Их просто вот совсем много. И именно поэтому у нас появилась возможность не только ворочать большими деньгами, но и вложить их в долгосрочную стратегию и решить проблему потенциального провала в 2017 года», — подчеркнул Чубайс. Также он порадовал коллег сообщением, что их ждет вторая премия по итогам года, на что четыре сотни участников корпоратива взорвались аплодисментами.

Анатолий Чубайс Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Видеозапись вызвала бурную реакцию пользователей соцсетей, которые связали заявление о «совсем больших деньгах» в том числе и со стоимостью праздничного мероприятия — оно обошлось более чем в 2,2 миллиона рублей.

Последовала и реакция правительственных чиновников: вице-премьер Ольга Голодец призвала Чубайса поделиться деньгами с бедными, а полпред президента в ДФО Юрий Трутнев — инвестировать их в дальневосточные проекты. Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил провести проверку «Роснано», представить обоснование о выплате двойных премий и разобраться с источниками финансирования новогоднего корпоратива.

В пресс-релизе компании было разъяснено, что «члены правлений фонда инфраструктурных и образовательных программ "Роснано" и УК "Роснано" приняли решение оплатить предновогоднее мероприятие для сотрудников группы "Роснано" из личных средств».

Времена и нравы

В середине марта 2012 года The New York Times опубликовала письмо директора европейского отделения по торговле деривативами Goldman Sachs Грега Смита, в котором он рассказал о нравах, царящих в крупнейшем американском инвестиционном банке, и сообщил о своем решении уйти.

Смит утверждал, что гендиректор Goldman Sachs Ллойд Бланкфейн и президент Гарри Кон «перестали следить за внутренней культурой», а это в долгосрочной перспективе создает угрозу для существования банка. Он назвал первых лиц компании «моральными банкротами».

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Больше всего бывшего топ-менеджера возмутило отношение руководства к клиентам, которых в личной переписке Бланкфейн и Кон именовали «кретинами».

Откровения Смита дорого обошлись Goldman Sachs: банк потерял более 2,1 миллиарда рыночной капитализации после того, как по итогам торгов в Нью-Йорке акции Goldman Sachs подешевели на 3,4 процента.

Губительная страсть

Дэйв Макклюр, основатель и партнер венчурного фонда и акселератора 500 Startups — одного из самых успешных бизнес-инкубаторов калифорнийской Кремниевой долины — вынужден отойти от управления компанией, теперь он только партнер. Обязанности гендиректора, как выяснилось, уже несколько месяцев выполняет Кристин Цай.

Кадровые перестановки состоялись после внутреннего расследования сексуального скандала, о котором рассказала The New York Times. В публикации упоминается основательница фитнес-стартапа Proday Сара Кунст, которая в 2014 году обсуждала с Макклюром возможное сотрудничество. Она рассказала, что однажды ночью он отправил ей в Twitter сообщение с недвусмысленным намеком. Кунст утверждает, что подобные предложения были в порядке вещей.

Это признает и Цай: «В последние месяцы мы выяснили, что мой соучредитель Дэйв Макклюр имел неуместное взаимодействие с женщинами из технологического сообщества. Его поведение было неприемлемым и не отражало культуру и ценности 500 Startups. Я приношу извинения за его поступки и за ту боль и стресс, которые они нанесли людям».

