Подвинься, миллениал

Расступитесь, миллениалы и представители поколения Х. Австралийский социолог Дан Вудман считает, что между этими двумя возрастными категориями притаилось микропоколение, являющееся носителем уникальной смеси пессимизма и оптимизма, прагматизма и мечтательности. Встречайте иксенниалов — родившиеся с 1977 по 1983 год не похожи ни на старших, ни на младших современников.

Юность на границе эпох

«Идея заключается в том, что есть небольшая генерация между поколением Х — которых мы видим депрессивными любителями гранжа в клетчатых фланелевых рубашках — и миллениалами, оптимистичными, технологически подкованными и, возможно, немного слишком самоуверенными», — поясняет профессор Вудман.

Иксенниалы выросли в то время, когда люди договаривались о встрече с друзьями еще по городским телефонам, читали газеты, чтобы узнать новости, и смотрели по вечерам телевизор. Они наслаждались детством, не зная тревог по поводу пропущенных вызовов на мобильном или недостаточном количестве лайков в Instagram. Но юность они встретили в эпоху сотовой связи, интернета и повзрослели на заре социальных медиа.

Фото: David W Cern / Reuters

По мнению Вудмана, то, что иксенниалы научились потреблять информацию до того, как она стала цифровой, во многом определяет их и отличает от миллениалов, для которых мобильные и соцсети были частью периода взросления. Поколение 1977-1983 годов смогло адаптироваться к технологическому буму и чувствует себя в цифровой реальности вполне комфортно, но воспринимает информацию более выборочно по сравнению с теми, кто родился позже.

Исследователь признает, что его теория о микропоколении не универсальна. Ровесники все равно будут разными из-за различий в среде и воспитании. Но это верно для любого поколения.

Поколение, о котором много говорят

О миллениалах уже написано и сказано немало, и не всегда лицеприятного. Например, британский консультант по вопросам лидерства Саймон Сайнек называет представителей этой возрастной группы «нарциссичными, зацикленными на себе, несобранными и ленивыми». Отмечая, правда, что это вина не миллениалов, а их родителей, считающих свое потомство центром мироздания и слишком многое им позволявших.

Главная беда миллениалов — они полагают, будто могут получить желаемое просто потому, что они этого хотят, считает эксперт.

«Попадая в реальный мир, они в одно мгновение понимают, что они не особенные и что их мамы не смогут выбить для них повышение», — говорит Сайнек.

Фото: Vadim Ghirda / AP

Разумеется, не каждому понравится подобная характеристика, и многие из тех, кого социологи отнесли к миллениалам, чувствуют, что это все не про них. Возрастная группа действительно получилась слишком разношерстной: в нее вошли и выросшие в эпоху соцсетей двадцатилетние, и вполне повзрослевшие к моменту начала цифровой революции тридцатилетние. Теория австралийца Вудмана о микропоколении, таким образом, приходится как нельзя более кстати и кое-что объясняет.

Всех поделить

Как вообще демографы и социологи определяют признаки поколения и выделяют возрастные группы? Американские историки и социологи Уильям Штраус и Нил Хоув предложили в 1991 году свою теорию поколений. Поколение — это совокупность людей, рождающихся каждые 20 лет, говорят они.

Каждая из таких возрастных групп переживает четыре превращения: подъем, пробуждение, спад и кризис.

Поколения интересны социологам, демографам, маркетологам и другим исследователям, потому что находящаяся в своем расцвете в определенный исторический период возрастная группа определяет эпоху.

Бэби-бумеры — поколение, появившееся на свет после Второй мировой войны, в конце 1940-х — начале 1950-х годов. Свое название эта возрастная группа получила благодаря взлету рождаемости в послевоенные годы (baby boom — бум младенцев). Для бэби-бумеров, естественно, характерен патриотизм, они оптимистичны и верят в коллектив. Это поколение трудоголиков. Они, по мнению исследователей, живут, чтобы работать, а не наоборот. Знаменитая американская мечта — изобретение бэби-бумеров.

Поколение X — люди, родившиеся с 1965 по 1979 год, дети бэби-бумеров. Их потомство — поколение Y, реже — поколение Z. Характер этой возрастной группы определили общемировой экономический спад, наметившийся кризис семейных ценностей (рост числа разводов, распространение контрацептивов), экологические проблемы и появление интернета. Представителей поколения X принято считать политически индифферентными и одновременно недовольными властью, с недоверием смотрящими в будущее.

Поколение Y (миллениалы) — родившиеся после 1981 года. Миллениалы встретили новое тысячелетие в молодом возрасте. Это поколение характеризуется прежде всего глубокой вовлеченностью в цифровые технологии и эгоцентризмом.

Поколение Z — появившиеся на свет в новом тысячелетии. То, что предыдущие поколения называли «новыми технологиями» или «технологиями будущего», для них — окружающая реальность. Это первое цифровое поколение. Исследователи считают, что больше всего поколение Z интересуется наукой, технологиями и искусством. Социологи полагают, что эта возрастная группа будет очень экономной и уделит особое внимание здоровому образу жизни и экологии. Также считается, что, исходя из теории цикличности, это поколение будет походить на бэби-бумеров. Ну а следующее поколение ожидается в 2023-2024 годах.

