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07:53, 16 июля 2025Россия

Боец ВДВ прошел по российскому минному полю и заманил на него отряд ВСУ

Российский десантник Морозов заманил на минное поле отряд ВСУ
Марк Леонов
Марк Леонов (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Global Look Press

Российский десантник Константин Морозов прошел по минному полю и заманил на него отряд Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщает Министерство обороны в Telegram.

Как говорится в материале оборонного ведомства, боец Воздушно-десантных войск (ВДВ) принял решение двигаться по российскому минному полю, так как это был единственный способ не попасть под артиллерийский обстрел ВСУ, двигаться незаметно и выполнить боевую задачу.

После того, как Морозов подошел к позициям противника и вступил с ними в бой, украинское подразделение было вынуждено отступить, и единственной возможностью уйти для них был выход на то самое минное поле.

Ранее российский штурмовик рассказал об уничтожении бойцов ВСУ при помощи игрушки на радиоуправлении.

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