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07:52, 16 июля 2025Экономика

Металлурги Донбасса предупредили о кризисе

РБК: Металлурги ДНР и ЛНР попросили о помощи из-за критического падения спроса
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)
СюжетПМЭФ

Фото: Global Look Press

Компания «Южный горно-металлургический комплекс» (ЮГМК, управляет крупнейшими металлургическими и коксохимическими предприятиями Донецкой и Луганской народных республик), предупредила о надвигающемся кризисе в отрасли в регионах. Об этом пишет РБК.

Гендиректор управляющей компании ЮГМК «Союзметаллсервис» Валерий Шерин на круглом столе комитета по экономической политике в Госдуме попросил о помощи со стороны государства. В том числе она должна выразиться в ограничении импорта и снижении тарифов монополий.

Главной причиной ситуации топ-менеджер назвал сокращение спроса, которое в 2025 году составит не менее 10-15 процентов, то есть не менее пяти тонн металла останутся невостребованными.

Вместе с тем цены на продукцию металлургов падают на 17 процентов в годовом выражении по плоскому прокату и на 12-14 процентов — по сортовому. Справляться с потерей дохода компаниям приходится во время сверхбыстрого роста тарифов. Например, для Стахановского завода ферросплавов электроэнергия подорожает на 125 процентов.

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«С такой стоимостью электроэнергии, с такой себестоимостью производства, мы будем совершенно неконкурентоспособными ни на внутреннем рынке, ни на внешнем», — подчеркнул Шерин.

В результате потребители предпочитают заказывать ферросиликомарганец, производимый в России и применяющийся в производстве стали, за рубежом. По словам главы ЮГМК, увеличивается импорт проката и ферросплавов из Казахстана, а туда они, возможно, идут из Китая.

Шерин предложил повышать величину тарифов на уровень инфляции в регионах, то есть отказаться от их ускоренного выравнивания с цифрами в соседних регионах к 2030 году. Также во время круглого стола прозвучала идея предоставить скидки на железнодорожные перевозки, поскольку их стоимость съедает даже минимальную возможную прибыль.

«Если не будет скидки на железнодорожный тариф, ситуация может перейти в критическую фазу», — заключил глава ЮГМК, добавив, что чистой прибыли компания не видит уже много месяцев.

В пресс-службе Минпромторга подчеркнули, что продукция из ДНР и ЛНР не конкурирует с импортной на российском рынке, сами импорт металлопродукции незначителен, а предприятиям отрасли в регионах уже оказывается значительная поддержка, например, обнуление акциза на жидкую сталь и налоговые льготы.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) гендиректор «Северстали» Александр Шевелев предупредил, что из-за слишком сильного падения спроса на продукцию металлургических заводов в России некоторым из них грозит остановка.

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