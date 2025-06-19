В России предупредили об остановке металлургических заводов

Глава «Северстали» Шевелев заявил об угрозе остановки металлургических заводов

Из-за слишком сильного падения спроса на продукцию металлургических заводов в России некоторым из них в настоящее время грозит остановка. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» предупредил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев.

Он выразил надежду, что до такой ситуации дело не дойдет, а «жесткая хватка денежно-кредитной политики» ослабнет, но пока все идет к тому, что производства, у которых плохо с себестоимостью, вынуждены будут принимать непростые решения.

По словам Шевелева, «Северсталь» тоже допускает сворачивание некоторых проектов, но пока старается придерживаться планов, то есть не сокращать и не переносить сроки завершения крупных инвестпроектов.

В январе этого года замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Андрей Савельев на встрече, посвященной мерам поддержки предприятий металлургии и машиностроения для предотвращения кризиса, признал, что «сытые времена» для металлургов прошли и надо оптимизировать налоги и тарифы.

В начале этой недели сообщалось, что в июне стоимость арматурного проката в России рухнула до 36 тысяч рублей за тонну, что стало минимумом с конца 2022 года. Ожидания трейдеров, что с началом строительного сезона летом спрос возобновится, не оправдались.

Аналитики НКР ожидают, что в ближайший месяц металлургам придется дополнительно снижать стоимость продукции на пять-семь процентов, потому что предложение все еще превышает спрос.