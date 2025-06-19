Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
14:05, 19 июня 2025Экономика

В России предупредили об остановке металлургических заводов

Глава «Северстали» Шевелев заявил об угрозе остановки металлургических заводов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Разумный / Коммерсантъ

Из-за слишком сильного падения спроса на продукцию металлургических заводов в России некоторым из них в настоящее время грозит остановка. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» предупредил гендиректор «Северстали» Александр Шевелев.

Он выразил надежду, что до такой ситуации дело не дойдет, а «жесткая хватка денежно-кредитной политики» ослабнет, но пока все идет к тому, что производства, у которых плохо с себестоимостью, вынуждены будут принимать непростые решения.

По словам Шевелева, «Северсталь» тоже допускает сворачивание некоторых проектов, но пока старается придерживаться планов, то есть не сокращать и не переносить сроки завершения крупных инвестпроектов.

В январе этого года замдиректора департамента металлургии и материалов Минпромторга Андрей Савельев на встрече, посвященной мерам поддержки предприятий металлургии и машиностроения для предотвращения кризиса, признал, что «сытые времена» для металлургов прошли и надо оптимизировать налоги и тарифы.

В начале этой недели сообщалось, что в июне стоимость арматурного проката в России рухнула до 36 тысяч рублей за тонну, что стало минимумом с конца 2022 года. Ожидания трейдеров, что с началом строительного сезона летом спрос возобновится, не оправдались.

Аналитики НКР ожидают, что в ближайший месяц металлургам придется дополнительно снижать стоимость продукции на пять-семь процентов, потому что предложение все еще превышает спрос.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Киргизии потребовали особого статуса для своих граждан в России

    Во «ВКонтакте» появится эксклюзивное сообщество

    Бейонсе упрекнули в плагиате песни группы «Любэ»

    Зеленский подтвердил обмен пленными

    В «Союзмультфильме» рассказали о появлении Путина в «Простоквашино»

    КНДР запустила ракеты в сторону Китая

    Два международных аэропорта России вновь открыли для прилетов и вылетов

    Журнал «Москвичка» провел квартирник под гитару в питерском дворе

    Костин призвал дать жесткой политике Банка России поработать

    Образ Майли Сайрус во время прогулки по Парижу оценили в сети фразой «выглядит пугающе»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости