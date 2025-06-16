Цены на арматуру в России рухнули

«Ъ»: Цены на арматуру в России упали до минимумов 2022 года вопреки прогнозам

В первую неделю июня стоимость арматурного проката в России рухнула до 36 тысяч рублей за тонну, что стало минимумом с конца 2022 года. Об этом со ссылкой на данные рейтингового агентства «Русмет» пишет «Коммерсантъ».

Трейдеры прогнозировали рост спроса на арматуру с начала строительного сезона, но эти ожидания, не оправдались. Управляющий директор рейтингового агентства НКР Дмитрий Орехов указал, что потребности в продукте не достигают прошлогодних уровней, что связано с проблемами в строительстве многоквартирных домов.

При этом аналитики НКР ожидают, что в ближайший месяц металлургам придется дополнительно снизить цены на 5-7 процентов, потому что предложение по-прежнему превышает спрос. По мнению Орехова, ситуация изменится в лучшую сторону только после снижения ключевой ставки, что повлечет за собой рост инвестиций в строительный сектор.

Начальник управления аналитики по рынку ценных бумаг Альфа-банка Борис Красноженов объяснил, что экспортный потенциал у российского сортового проката незначителен, однако спрос в Турции и Египте пока выглядит относительно стабильным. Впрочем, в жаркие июль и август тут также можно прогнозировать ослабление.

По оценкам других экспертов, более позитивные тенденции в строительстве проявятся не раньше 2026-2027 годов, что и повлечет за собой рост цен на арматуру.

Ранее Национальная ассоциация инфраструктурных компаний (НАИК) подсчитала, что 47 процентов системообразующих компаний инфраструктурного строительства в России столкнулись с угрозой банкротства. Главной причиной в НАИК считают слишком низкую рентабельность строительства дорог.