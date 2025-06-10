Половина строителей дорог в России столкнулись с угрозой банкротства

РБК: Угроза банкротства нависла на 47 % компаний инфраструктурного строительства

Почти половина (47 процентов) системообразующих компаний инфраструктурного строительства в России столкнулись с угрозой банкротства. Об этом со ссылкой на данные Национальной ассоциации инфраструктурных компаний (НАИК) сообщает РБК.

Они опираются на мониторинг финансово-экономического состояния предприятий отрасли, проводимый Минэкономразвития при участии Федеральной налоговой службы (ФНС).

Дополнительно в группу высокого риска попали 35 процентов организаций. Названия компаний, близких к банкротству, не приводятся, но источник издания, близкий к НАИК, объяснил, что в работе принимали участие аудиторы, изучавшие отчетности дорожно-строительных компаний.

По оценке НАИК, главной причиной сложившейся ситуации стала низкая рентабельность строительства дорог, что связано с «застарелыми проблемами ценообразования». Таким образом, констатируют профильной ассоциации, запаса финансовой прочности у предприятий отрасли нет.

Чтобы не допустить дальнейшего ухудшения ситуации, НАИК по итогам майского совещания у вице-премьера Александра Новака предложила ввести актуальную нормативную заработную плату для рабочих первого разряда. На сегодня их нет только в дорожно-мостовом строительстве, в результате региональные зарплаты дорожников существенно отклоняются от зарплат компаний — конкурентов на рынке труда.

В связи с этим недооценка реальной стоимости строительства достигает 19 процентов, а это увеличивает финансовую нагрузку на компании, что в перспективе заканчивается банкротством.

Представитель ассоциации подчеркнул, что для выживания отрасли необходимы решения государства, которые позволят увеличить стоимость контрактов на строительство дорог, а также иные меры поддержки, актуальные в текущих условиях.

Научный руководитель Института экономики транспорта ВШЭ Михаил Блинкин заметил, что рынок дорожного строительства крайне зависим от государственного заказа, так как частных инвестиций в него практически нет. Для исправления ситуации нужна «грандиозная реформа», так как ценообразование в отрасли архаично и давно не отвечает реалиям рынка.

Ранее в Банке России признали, что банкротства закредитованных компаний возможны, однако подчеркнули, что подавляющее большинство отечественных организаций не испытывает финансовых затруднений и сохраняет возможности для обслуживания своих обязательств.