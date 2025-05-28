ЦБ предупредил о рисках банкротства среди крупнейших российских компаний

ЦБ: В 2024 году на фирмы с повышенной процентной нагрузкой пришлось 32 % долга

По итогам 2024 года долговая нагрузка на крупнейшие российские компании заметно выросла. Об этом сообщается в «Обзоре финансовой стабильности» Центробанка (ЦБ).

В выборку попали в общей сложности 78 российских компаний с наибольшей рыночной капитализацией. За весь прошлый год на отечественные корпорации с повышенной процентной нагрузкой пришлось в общей сложности 32 процента суммарной задолженности. Для сравнения, в 2023-м на их долю приходилось лишь 7 процентов совокупных долговых обязательств перед кредиторами. На компании, испытывающие наибольшие затруднения с выплатами, в 2024-м пришлось 8 процента общей задолженности, тогда как в 2023-м показатель составлял 5 процентов.

Усиление санкционного давления со стороны западных стран вкупе с жесткой денежно-кредитной политикой (ДКП) в значительной степени ударило по финансовому положению крупнейших российских компаний, отметили в регуляторе. При этом нельзя сказать, что подавляющее большинство отечественных организаций испытывают финансовые затруднения. В целом, корпоративный сектор российской экономики сохраняет возможность обслуживать свои обязательства перед кредиторами. «Тем не менее отдельные банкротства закредитованных компаний все же возможны», — заключили в ЦБ.

В этом году руководители сразу нескольких ведущих российских корпораций рекомендовали не выплачивать дивиденды акционерам за 2024-й. Сначала о подобном решении объявили в «Газпроме», а потом — в «КамАЗе». До этого стало известно о планах «Русала» не выплачивать дивиденды за 2024 год.

Оптимизм касательно дальнейших перспектив развития стремительно падает не только в крупнейших российских компаний, но и в целом у подавляющей части отечественного бизнеса. В Институте народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), в частности, указали, что общие настроения в промышленном секторе ухудшаются самыми быстрыми темпами с 2022 года, то есть, с начала масштабного санкционного давления западных стран. На этом фоне автор исследования Сергей Цухло указал на риски переохлаждения российской экономики и заявил, что отечественному бизнесу становится все более некомфортно в нынешних реалиях. В сложившихся условиях, подчеркнул он, одним из немногих способов компенсировать растущие издержки для предпринимателей станет повышение отпускных цен на собственную продукцию.