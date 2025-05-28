Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:58, 28 мая 2025Экономика

ЦБ предупредил о рисках банкротства среди крупнейших российских компаний

ЦБ: В 2024 году на фирмы с повышенной процентной нагрузкой пришлось 32 % долга
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shatokhina Natalya / News.ru / Globallookpress.com

По итогам 2024 года долговая нагрузка на крупнейшие российские компании заметно выросла. Об этом сообщается в «Обзоре финансовой стабильности» Центробанка (ЦБ).

В выборку попали в общей сложности 78 российских компаний с наибольшей рыночной капитализацией. За весь прошлый год на отечественные корпорации с повышенной процентной нагрузкой пришлось в общей сложности 32 процента суммарной задолженности. Для сравнения, в 2023-м на их долю приходилось лишь 7 процентов совокупных долговых обязательств перед кредиторами. На компании, испытывающие наибольшие затруднения с выплатами, в 2024-м пришлось 8 процента общей задолженности, тогда как в 2023-м показатель составлял 5 процентов.

Усиление санкционного давления со стороны западных стран вкупе с жесткой денежно-кредитной политикой (ДКП) в значительной степени ударило по финансовому положению крупнейших российских компаний, отметили в регуляторе. При этом нельзя сказать, что подавляющее большинство отечественных организаций испытывают финансовые затруднения. В целом, корпоративный сектор российской экономики сохраняет возможность обслуживать свои обязательства перед кредиторами. «Тем не менее отдельные банкротства закредитованных компаний все же возможны», — заключили в ЦБ.

Материалы по теме:
«Это просто безумие» Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
«Это просто безумие»Ключевая ставка может еще вырасти. Почему Банк России не остановится?
28 ноября 2024
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
Что происходит с российской экономикой? Главное из заявлений ЦБ
21 марта 2025

В этом году руководители сразу нескольких ведущих российских корпораций рекомендовали не выплачивать дивиденды акционерам за 2024-й. Сначала о подобном решении объявили в «Газпроме», а потом — в «КамАЗе». До этого стало известно о планах «Русала» не выплачивать дивиденды за 2024 год.

Оптимизм касательно дальнейших перспектив развития стремительно падает не только в крупнейших российских компаний, но и в целом у подавляющей части отечественного бизнеса. В Институте народнохозяйственного прогнозирования Российской академии наук (ИНП РАН), в частности, указали, что общие настроения в промышленном секторе ухудшаются самыми быстрыми темпами с 2022 года, то есть, с начала масштабного санкционного давления западных стран. На этом фоне автор исследования Сергей Цухло указал на риски переохлаждения российской экономики и заявил, что отечественному бизнесу становится все более некомфортно в нынешних реалиях. В сложившихся условиях, подчеркнул он, одним из немногих способов компенсировать растущие издержки для предпринимателей станет повышение отпускных цен на собственную продукцию.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В МИД России раскрыли детали второго раунда переговоров с Украиной

    Ермак назвал условие ухода из политики

    Пассажир оскорбил сотрудника авиакомпании, был избит и попал на видео

    Захарова раскрыла детали обмена проектами соглашения по Украине

    Украинская фигуристка сделала заявление об участии Загитовой в иностранном шоу

    ЦБ предупредил о рисках банкротства среди крупнейших российских компаний

    Стилисты назвали главные тренды в летней одежде

    Россиянам старше 40 лет дали три совета

    Захарова раскрыла детали вокруг второго раунда переговоров с Украиной

    Добычу нефти решили не увеличивать

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости