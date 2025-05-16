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07:42, 16 мая 2025Экономика

Стало известно о планах «Русала» не выплачиватть дивиденды за 2024 год

Совет директоров «Русала» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2024 год
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Совет директоров «Русала» рекомендовал не объявлять и не выплачивать финальные дивиденды по итогам 2024 года. Об этом говорится в сообщении компании, опубликованном на Гонконгской фондовой бирже.

Отмечается, что годовое общее собрание акционеров компании назначено на 26 июня.

В последний раз «Русал» выплачивал промежуточные дивиденды в размере 302 миллионов долларов по итогам первого полугодия 2022 года.

До этого акционеры ОТП Банка приняли решение выплатить финальные дивиденды за 2024 год в размере 0,018 рубля на одну акцию.

Ранее доцент кафедры финансов устойчивого развития Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, кандидат технических наук Ольга Романченко оценила возможность жить на дивиденды в России.

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