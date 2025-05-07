Экономист оценила возможность жить на дивиденды в России

Экономист Романченко: Дивиденды — не гарантия стабильного дохода

Дивиденды — не гарантия стабильного дохода. Об этом рассказала доцент кафедры финансов устойчивого развития Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова, кандидат технических наук Ольга Романченко в беседе с «Газетой.Ru».

Специалист рассказала, что дивиденды по акциям российских компаний зависят от множества факторов. Среди них — экономическое положение страны, меры Центробанка, поддержка отрасли со стороны правительства, а также санкции и геополитическая обстановка.

По словам Романченко, для комфортной жизни на дивиденды нужен значительный начальный капитал, которого большинство граждан не имеет. Кроме того, она уточнила, что инвестиции требуют постоянного анализа рынка и управления риском. Потому жизнь на дивиденды — скорее сложная задача, чем легкий путь к финансовой независимости, подчеркнула экономист.

Ранее Мосбиржа объявила о проведении дискретного аукциона по акциям банка ВТБ после их резкого роста.